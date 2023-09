Jugendliche in Brixen in haarsträubendem Zustand

Brixen – In der Bischofsstadt Brixen haben die Carabinieri in einem Hanf-Shop große Mengen von Produkten mit dem Cannabis-Derivat HHC gefunden. Bei der Substanz handelt es sich nicht um ein natürliches Derivat. Es wurde im Labor hergestellt, wodurch eine drastische Steigerung des psychoaktiven Wirkstoffs möglich wurde. Es wirkte also besonders berauschend.

Seit Juli zählt HHC in Italien per Dekret des Gesundheitsministeriums zu den sogenannten “harten Drogen”.

Im Geschäft in Brixen wurden laut Carabinieri unter anderem HHC-Gummibärchen verkauft. Der Geschäftsinhaber wurde von den Carabinieri angezeigt.

Der Stein kam ins Rollen, nachdem den Exekutivbeamten zuletzt vermehrt verwirrte Jugendliche aufgefallen waren, die Probleme hatten, sich verständlich auszudrücken. Der Auslöser für die haarsträubenden Zustände war auf die HHC-Produkte des Hanfshops in Brixen zurückzuführen.