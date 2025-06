Supervulkan in Italien bebt: Heftigstes jemals gemessenes Erdbeben

Von: idr

Neapel – Um 12.47 Uhr bebte im Großraum Neapel erneut die Erde. Es war das stärkste Beben der Messhistorie. Die Erschütterung erreichte laut dem nationalen Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) eine Stärke von 4,6 auf der Richterskala.

Das Epizentrum lag im Golf von Pozzuoli, rund fünf Kilometer vor der Küste von Bacoli und in knapp fünf Kilometern Tiefe. Die Wucht der Erschütterung war im gesamten Stadtgebiet von Neapel deutlich zu spüren – von den Stadtteilen entlang der Küste bis hinauf in die Hügellagen. Selbst im historischen Zentrum zitterten Wände und Böden, wie mehrere Anwohner berichteten.

Keine größeren Schäden

Trotz der Stärke blieben schwerwiegende Schäden offenbar aus. Einziger gemeldeter Vorfall war ein rund fünfzehn Meter breiter Felssturz in der Gegend von Punta Pennata bei Bacoli, bei dem ein Teil eines Küstenabschnitts ins Meer rutschte. Vorsorglich wurden in Neapel sämtliche Zugabfahrten vom zentralen Bahnhof Garibaldi vorübergehend gestoppt. Auch die U-Bahnlinien eins und sechs stellten den Betrieb ein, während Ingenieure die Infrastruktur auf mögliche Schäden überprüften.

