Jugendliche rauben 16-Jährige aus und filmen Tat

Überfall beim Riesenradplatz in der Leopoldstadt

Von: apa

Ein 14-jähriger Bewohner eines Krisenzentrums hat vergangene Nacht beim Riesenradplatz in Wien-Leopoldstadt eine 16-Jährige zusammengeschlagen, ausgeraubt und zusammen mit zwei weiteren Verdächtigen ein Video der Tat ins Netz gestellt. Der 14-Jährige wurde nach einem Anruf der Mutter des Opfers in der Einrichtung gegen 00.15 Uhr festgenommen. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten auch die Beute des Raubs sicher, berichtete die Landespolizeidirektion Wien am Dienstag.

Einer der beiden Komplizen wurde ebenfalls bereits von der Polizei ausgeforscht, sagte ein Sprecher der APA. Dabei handelt es sich um einen 15-jährigen Iraker. Nach Sicherstellung der geraubten Umhängetasche samt Inhalt bei dem 14-jährigen Syrer wurde die Tasche dem Mädchen zurückgegeben. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.