“Jugendliche überfallen Bürger in der Lazag”

Meran – Christoph Mitterhofer von der Süd-Tiroler Freiheit Meran berichtet, dass Jugendliche in der Lazag versucht haben, einen Bürger zu überfallen.

“Schon wieder! Am Samstagnachmittag haben Jugendliche versucht in der Naherholungszone Lazag einen Bürger zu überfallen. Die ausländische Jugendbande im Alter zwischen 16 und 20 Jahren, treibt schon länger ihr Unwesen in der Passerstadt. Auch letztes Wochenende attackierte die Gruppe Bürger an der Promenade mit Pfefferspray. Eine Woche zuvor hatte die Gruppe mehrmals in der Innenstadt randaliert und unbescholtene Bürger angepöbelt und angegriffen.” Mitterhofer fragt: “Wohin soll das führen?

Die Süd-Tiroler Freiheit Meran zeigt sich entsetzt über die “Dreistigkeit der Jugendbande und die Tatenlosigkeit der Polizeikräfte.” Christoph Mitterhofer begreift nicht, wie es sein könne, das solche stadtbekannte Randalierer nicht endlich zur Rechenschaft gezogen werden. “In dieser schwierigen Zeit ist ein Spaziergang das Einzige, was den Bürgern noch bleibt und auch da muss man Angst vor einer Gruppe pubertierender Milchgesichter haben“, schreibt er emotionsgeladen in einer Presseaussendung.