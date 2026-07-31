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Neuer Juli-Hitzerekord in Österreich aufgestellt

Juli-Temperaturrekord für Österreich gebrochen

Freitag, 31. Juli 2026 | 17:00 Uhr
Neuer Juli-Hitzerekord in Österreich aufgestellt
APA/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH
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Von: importer

Am letzten Tag des Monats ist der Österreichrekord für die höchste jemals in einem Juli registrierte Temperatur gebrochen worden: Wie Geosphere Austria mitteilte, wurden am Freitagnachmittag an der Messstelle Wieselburg in Niederösterreich 40,3 Grad gemessen. Damit wurde der 43 Jahre alte Juli-Rekord gebrochen – am 27. Juli 1983 wurden in Dellach im Drautal (Kärnten) 39,7 Grad registriert.

Die aktuelle Hitzewelle hat Österreich am Freitag weitere Hitzerekorde beschert. Neben dem Allzeit-Rekord wurden auch die höchsten jemals gemessenen Juli-Werte in Oberösterreich, Niederösterreich und Wien übertroffen. Den Höchstwert für Niederösterreich hatte Horn 69 Jahre gehalten. Am 5. Juli 1957 zeigte die dortige Messstelle 39,4 Grad an, nun übertroffen von Wieselburg.

Auch Wiener Höchstwert gefallen

Auch der Wiener Höchstwert fiel nach 69 Jahren – und zwar recht deutlich: Am 8. Juli 1957 waren in Wien-Mariabrunn 38,9 Grad verzeichnet worden. Am Freitag waren es in Wien-Stammersdorf 39,7 Grad. Ebenfalls gefallen ist der Juli-Rekord in Oberösterreich. Diesen hielt bis zum heutigen Freitag Bad Goisern mit 39,2 Grad (28. Juli 2013). Der neue Höchstwert stammt aus Weyer mit 39,6 Grad.

Es handelt sich dabei laut Geosphere Austria um vorläufige Daten. Aus diesen geht hervor, dass an zumindest 30 Stationen ein neuer Jahreshöchstwert erreicht wurde. 20 davon bestehen bereits seit mehr als 30 Jahren.

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