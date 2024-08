Junge Ladendiebin im Einkaufszentrum “Twenty” überführt

Von: AP

Bozen – Gestern gegen 12:15 Uhr wurden die Carabinieri zur Rom-Brücke ins Einkaufszentrum Twenty gerufen, nachdem ein Ladendiebstahl im Geschäft „Bershka“ gemeldet worden war. Eine junge Frau, die sich dort aufhielt, wurde dabei beobachtet, wie sie Kleidungsstücke in einer Plastiktüte versteckte und das Geschäft verließ, ohne diese zu bezahlen.

Die Frau, später als P. Y. identifiziert, eine 21-jährige italienische Staatsbürgerin, ist der Polizei bereits bestens bekannt. Trotz ihres jungen Alters weist ihr Strafregister zahlreiche Vorstrafen und polizeiliche Verurteilungen auf, insbesondere wegen Eigentumsdelikten. Ein Sicherheitsbeamter des Einkaufszentrums bemerkte die Frau, als sie mehrere Kleidungsstücke heimlich in eine Plastiktüte steckte. Nachdem die Tasche gefüllt war, verließ sie das Geschäft. Beim Passieren der Ladensensoren wurden die Diebstahlsicherungen ausgelöst, woraufhin der Sicherheitsbeamte sofort die Notrufnummer 112 wählte.

Der Sicherheitsbeamte folgte der Diebin bis zum Eintreffen der Polizei, obwohl P. Y. ihn bemerkte und mit Drohungen wie „… folgen Sie mir nicht, sonst wird es böse enden“ versuchte, ihn abzuschrecken. Die Einsatzkräfte der Carabinieri trafen schnell am Tatort ein und konnten die Verdächtige in der Nähe der Rom-Brücke festnehmen. Das Diebesgut, bestehend aus sieben verschiedenen Kleidungsstücken im Wert von mehreren hundert Euro, wurde sichergestellt und an den Laden zurückgegeben.

Aufgrund der Schwere des Diebstahls und ihrer langen Liste an Vorstrafen wurde P. Y. wegen schweren Diebstahls festgenommen und der Justizbehörde übergeben. Der Quästor der Provinz Bozen, Paolo Sartori, verhängte als Präventionsmaßnahme zudem eine mündliche Bekanntmachung gegen sie, um weitere Straftaten zu verhindern.

Die junge Frau wird sich nun erneut vor Gericht verantworten müssen, während die Polizei weiterhin verstärkt gegen Eigentumsdelikte vorgeht, um die Sicherheit in der Region zu gewährleisten.