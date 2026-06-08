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Gewalt im Mignone-Park

Junger Wachmann will die Tore schließen und wird angegriffen

Montag, 08. Juni 2026 | 08:48 Uhr
Screenshot 2026-06-08 084754
Alto Adige
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Von: mk

Bozen – In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein erst 20-jähriger Sicherheitsmitarbeiter im Mignone-Park Opfer in Bozen einer gewaltsamen Attacke geworden. Der junge Mann, Angestellter des Sicherheitsdienstes „Cittadini dell’Ordine“, wollte lediglich seinen Dienstpflichten während der Nachtwache nachkommen, als es zu dem Zwischenfall kam.

Gegen Mitternacht steuerte der Wachmann die Parkanlage an, um die Tore zu verriegeln – eine Standardmaßnahme im Rahmen des nächtlichen Überwachungsdienstes, wie Alto Adige online berichtet.

Im Park stieß der der 20-Jährige jedoch auf vier Personen peruanischer Herkunft, die das Gelände trotz der fortgeschrittenen Uhrzeit nicht verlassen wollten.

Als der 20-Jährige die Gruppe aufforderte, die Grünfläche zu verlassen, eskalierte die Situation. Statt der Aufforderung Folge zu leisten, gingen die Anwesenden auf den Ordnungshüter los.

Der junge Mann wurde bei dem Übergriff verletzt und musste nach Alarmierung der Rettungskräfte medizinisch erstversorgt werden. Die Ordnungskräfte haben Ermittlungen aufgenommen.

Bezirk: Bozen

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