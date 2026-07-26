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Drei Bergsteiger im Trentino betroffen

Blitz schlägt in Stahlseil von Klettersteig ein

Sonntag, 26. Juli 2026 | 17:15 Uhr
Gewitter Blitz Unwetter
pixabay.com
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Von: mk

San Martino di Castrozza – Zu einem dramatischen Rettungseinsatz ist es am Sonntagnachmittag in der Palagruppe bei San Martino di Castrozza gekommen. Gegen 13.30 Uhr zog über das Gebirge ein plötzliches Unwetter auf, während sich drei ausländischer Bergsteiger im Klettersteig Bolver Lugli befanden. Ein Blitz schlug direkt in das durchgehende Stahlseil ein.

Die dadurch ausgelöste elektrische Entladung übertrug sich auf die drei Alpinisten. Während die Bergsteiger durch den reinen Stromschlag glücklicherweise keine schweren Verletzungen erlitten, wurde einer von ihnen durch die Wucht der Entladung gegen eine Felswand geschleudert. Er zog sich dabei schmerzhafte Gesichtsverletzungen zu.

Schwierige Bergung

Über die Notrufzentrale wurde umgehend ein Rettungshubschrauber angefordert. Parallel hielten sich vier Einsatzkräfte der Bergrettung von San Martino di Castrozza am Helikopterlandeplatz bereit. Die Bergung aus der Luft war aufgrund der extrem schlechten Wetterlage und der dichten Bewölkung äußerst schwierig.

Erst nach Aufnahme eines zusätzlichen Bergretters gelang es der Besatzung, die drei Bergsteiger in insgesamt drei Flügen aus der Steilwand zu evakuieren, indem kurze Sichtfenster im Nebel genutzt wurden.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt in San Martino di Castrozza wurde der verletzte Bergsteiger in das Trientner Krankenhaus geflogen. Seine beiden Begleiter kamen mit dem Schrecken davon und wurden von der Bergrettung sicher zu ihren Fahrzeugen begleitet.

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