Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Kabelbrand in Wolkenstein am morgen

Mittwoch, 31. Dezember 2025 | 16:09 Uhr
Kabelbrand in Wolkenstein: Feuerwehr verhindert Schlimmeres
instagram/lfvsuedtirol
Von: Ivd

Wolkenstein – In den frühen Morgenstunden ist es in der Ruaciastraße in Wolkenstein zu einem Kabelbrand gekommen. Gegen 9.04 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Wolkenstein alarmiert.

Dank des raschen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile des Gebäudes wurde verhindert, größere Schäden blieben somit aus.

Zur Brandursache lagen zunächst keine weiteren Angaben vor. Verletzt wurde niemand.

