„Kalt, aber sonnig“

Von: ka

Bozen – Das Jahr 2026 beginnt mit tiefen Temperaturen, aber viel Sonne. Schnee bleibt weiterhin nicht in Sicht. Die Neujahrsnacht war die bisher kälteste in diesem Winter.

„Hallo im Jahr 2026! Mit −8,4 Grad in Bozen und −7,3 Grad in Meran war die vergangene Nacht hier die kälteste seit Januar 2021. Auch in den nächsten Tagen bleiben die Temperaturen winterlich, Schnee ist aber nicht in Sicht. Die Tiefs ziehen zu weit südlich, sodass sich bei uns keine Südstaulage einstellen kann. Neuschnee kommt in nächster Zeit vom Apennin bis zu den Balkanländern”, schreibt der Hobbymeteorologe Florian auf seiner Facebook-Seite „Florians Wetterseite”.

„Ein trockener Dezember geht zu Ende und auch zum Jahresbeginn sind vorerst keine nennenswerten Niederschläge in Sicht. Die Kälte ist nun da und bleibt uns mindestens bis Dreikönig erhalten. Für Schneefall bräuchte es noch ein Mittelmeertief, doch danach sieht es derzeit nicht aus“, zieht der Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf X Bilanz.