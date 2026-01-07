Aktuelle Seite: Home > Chronik > Kaminbrand bei Kohlern ruft mehrere Feuerwehren auf den Plan
Brandwache

Kaminbrand bei Kohlern ruft mehrere Feuerwehren auf den Plan

Mittwoch, 07. Januar 2026 | 17:13 Uhr
Von: mk

Bozen – Am Mittwochvormittag musste gegen 11.00 Uhr die Berufsfeuerwehr Bozen zur Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Kohlern ausrücken, um einen Kaminbrand auf dem Oberalpler-Hof in Kampenn zu löschen.

Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde. Es wurden weder an der Scheune noch am Hof selbst Schäden festgestellt.

Allerdings war es, notwendig eine Brandwache zu organisieren, die am heutigen Mittwoch noch die Stellung hält.

Am Einsatz war auch die Freiwillige Feuerwehr Bozen-Stadt beteiligt.

Bezirk: Bozen

Bozen

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

