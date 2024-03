Kampf gegen finstere Gestalten vor Südtirols Schulen

Bozen/Meran – Auch am vergangenen Wochenende haben mehrere Polizeikräfte auf Anweisung des Quästors von Bozen Schwerpunktkontrollen in Meran und Bozen durchgeführt, um Vermögensdelikte, Drogenhandel und die Kriminalität insgesamt in Schach zu halten sowie vorbeugend Präsenz zu zeigen.

In Bozen lag das Hauptaugenmerk auf die Gegend rund um den Bahnhof, die Südtiroler Straße, die Kapuzinergasse samt Park, die Altstadt sowie einige Parks und das Stadtviertel Kaiserau. Auch verlassene Gebäude sowie öffentliche Parkplätze wurden kontrolliert.

Am Montagmorgen zeigten die Ordnungshüter an einigen Schulen in Meran und Bozen Präsenz, nachdem Hinweise von Eltern eingegangen waren. Offenbar kommt es vor, dass sich Personen mit übler Gesinnung den Schülern nähern und ihnen Drogen anbieten oder sie in sonstige kriminelle Abgründe verstricken wollen. Bei den heutigen Kontrollen gab es jedoch diesbezüglich keine kritische Situation.

Die Schwerpunktaktionen der Polizeikräfte am vergangenen Wochenende haben allerdings den neuen Quästor, Paolo Sartori, zu einigen Maßnahmen veranlasst: So hat er fünf polizeiliche Aufenthaltsverbote für die Gemeinden Bozen und Meran ausgesprochen. Außerdem hat eine Frau mit ausländischen Wurzeln ein zweijähriges Verbot für sämtliche öffentliche Gastro-Betriebe kassiert, nachdem sie betrunken in einer Bar im Zentrum für Unruhe gesorgt hatte. Vier mündliche Verwarnungen wurden für Personen ausgesprochen, die eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen und bereits aktenkundig geworden sind.

Quästor Sartori hat zudem fünf Ausweisungsdekrete unterzeichnet. Sie betreffen Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung, die zudem straffällig geworden sind. Sie müssen innerhalb von sieben Tagen eigenständig das Land verlassen. Andernfalls werden sie angezeigt und begleitet in ihr Heimatland abgeschoben.

Für Sartori sind derartige polizeilichen Aktivitäten sowie die Präventions- und Überwachungsmaßnahmen, die in der Nähe von Schulen und in verlassenen Gebäuden durchgeführt werden, von grundlegender Bedeutung, um die Sicherheit der Bürger zu steigern.