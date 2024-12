Keine Chance für Online-Betrüger

Von: mk

Neumarkt/Terlan – Das Internet ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Ob Befunde abfragen, Überweisungen tätigen oder einkaufen – vieles lässt sich heute bequem von zu Hause aus und online erledigen. Diese Möglichkeiten bergen aber auch Risiken. In den letzten Jahren hat der Internetbetrug erschreckend zugenommen.

Mit immer raffinierteren Tricks versuchen Diebe, an das Geld der Nutzer zu kommen. Auch Südtiroler Internetnutzer sind ein beliebtes Ziel. Deshalb hat der KVW Bezirk Bozen in zwei Informationsveranstaltungen die Maschen der Betrüger aufgedeckt, und zwar in Neumarkt und in Terlan. Der Ernst der Lage wurde von der Bankangestellten Naomi Vacalebre und der Geschäftsführerin der Verbraucherzentrale Gunde Bauhofer anhand von Fallbeispielen aufgezeigt. “Wir sind viel zu gutgläubig und lassen uns am Telefon in Panik versetzen”, so die Experten. Anhand von Hörbeispielen konnte man sich einen Betrugsversuch anhören.

Zugangsdaten wie Passwörter und Benutzernamen sollten niemals herausgegeben werden, auch wenn der Anrufer danach fragt. “Bitte erzählen Sie das, was Sie gerade gehört haben, weiter”, schlossen die Fachreferentinnen ihren Vortrag. “Denn immer noch fallen zu viele Südtiroler auf diese miesen Tricks herein.” Das ergaunerte Geld kann nur in den wenigsten Fällen zurückgeholt werden. Italienweit wurden im ersten Halbjahr über 114 Millionen Euro gestohlen. Ganze Konten wurden leergeräumt.