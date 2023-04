Keine Frühjahrspause für den Aiut Alpin Dolomites

Pontives – Der Aiut Alpin Dolomites hat am gestrigen Montag seine Wintertätigkeit beendet, die am 7. Dezember 2022 gestartet war. Im Einsatz waren täglich ein Pilot, ein Windenmann, ein Anästhesist als Notarzt, ein Bergretter, eine Lawinenhundestaffel und ein Hubschraubertechniker. Diese flogen mit dem Aiut Alpin Dolomites Hubschrauber

H 135 T3, im Auftrag der Landesnotrufzentrale 112 insgesamt 574 Einsätze, davon 94 in der Dunkelheit mit Nachtsichtgeräten (NVG).

Der Großteil dieser Wintereinsätze betraf Verletze auf den Skipisten, aber auch medizinische Einsätze, Einsätze für Tourengeher, Freizeit-, Arbeits- und Straßenunfälle, sowie Suchaktionen. Acht Mal wurde der Aiut Alpin Dolomites zu einem Lawinenabgang gerufen, in der Basis in Pontives leisten täglich die Hundestaffeln des SAGF/Finanzwache und der Polizei Bereitschaftsdienst.

Die Einsätze aufgeteilt nach Provinzen, Verletzungsart und Herkunftsland:

– Einsätze in den Provinzen:

o Südtirol 550

o Trentino 14

o Belluno neun

– Geborgen wurden:

o 212 medizinische Notfälle

o 337 Verletzte

o Sieben Unverletzte

o 16 Tote (zwölf wegen med.Notfällen und vier infolge von Verletzungen)

– Herkunftsland der geborgenen Personen:

o Italien 308 – davon: Südtiroler 168

o Deutschland und Österreich 138

o Andere Länder: 126

Der Aiut Alpin Dolomites wird heuer keine Frühjahrspause einlegen, sondern durchgehend bis Ende Oktober im Dienst sein.