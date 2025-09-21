Aktuelle Seite: Home > Chronik > Kind bei Fenstersturz in Wien lebensgefährlich verletzt
Kind unter Lebensgefahr ins Krankenhaus gebracht

Kind bei Fenstersturz in Wien lebensgefährlich verletzt

Sonntag, 21. September 2025 | 13:44 Uhr
Kind unter Lebensgefahr ins Krankenhaus gebracht
APA/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: apa

Ein Siebenjähriger ist Samstagabend bei einem Fenstersturz in Wien-Penzing lebensgefährlich verletzt worden. Das Kind war aus dem zweiten Stock eines Mehrparteienhauses gefallen. Der Bub wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht, gab die Polizei am Sonntag bekannt.

Der Siebenjährige erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Er war aus einem offenen Fenster in den Innenhof gefallen. Die Mutter entdeckte das schwer verletzte Kind, nachdem sie den Aufprall gehört hatte.

Laut ersten Erhebungen sollen sich die 40-Jährige und ihre drei weiteren minderjährigen Kinder in der Wohnung aufgehalten haben. Es wird nun ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bischof Muser räumt Fehler ein und setzt auf Transparenz
Kommentare
40
Bischof Muser räumt Fehler ein und setzt auf Transparenz
Italien-Urlaub wird zum Albtraum
Kommentare
38
Italien-Urlaub wird zum Albtraum
Tödlicher Geisterfahrer-Unfall auf der A22: Zwei Personen unter Verdacht
Kommentare
37
Tödlicher Geisterfahrer-Unfall auf der A22: Zwei Personen unter Verdacht
Immer mehr Bozner ziehen ins Umland
Kommentare
37
Immer mehr Bozner ziehen ins Umland
Münchner Oktoberfest eröffnet
Kommentare
35
Münchner Oktoberfest eröffnet
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
25 Jahre Lodenwelt
25 Jahre Lodenwelt
Vintl feiert ein Stück Pustertaler Erfolgsgeschichte
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 