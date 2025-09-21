Kind bei Fenstersturz in Wien lebensgefährlich verletzt

Von: apa

Ein Siebenjähriger ist Samstagabend bei einem Fenstersturz in Wien-Penzing lebensgefährlich verletzt worden. Das Kind war aus dem zweiten Stock eines Mehrparteienhauses gefallen. Der Bub wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht, gab die Polizei am Sonntag bekannt.

Der Siebenjährige erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Er war aus einem offenen Fenster in den Innenhof gefallen. Die Mutter entdeckte das schwer verletzte Kind, nachdem sie den Aufprall gehört hatte.

Laut ersten Erhebungen sollen sich die 40-Jährige und ihre drei weiteren minderjährigen Kinder in der Wohnung aufgehalten haben. Es wird nun ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.