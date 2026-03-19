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Japan feiert Kirschblüte

Kirschblüte in Tokio hat begonnen

Donnerstag, 19. März 2026 | 11:16 Uhr
Japan feiert Kirschblüte
APA/APA/AFP/KAZUHIRO NOGI
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Von: APA/AFP

In der japanischen Hauptstadt Tokio hat die beliebte Kirschblütenzeit offiziell begonnen: “Heute wurde das Erblühen des Yoshino-Kirschbaums beobachtet”, verkündete der Wetterdienst am Donnerstag in einer mit Spannung erwarteten Mitteilung. Angesichts der Blütenpracht werden die Bewohner der Stadt nun in Scharen zum Picknicken in die Parks strömen.

Der Beginn der Kirschblüte in Tokio wird verkündet, sobald sich an einem bestimmten Kirschbaum am Yasukuni-Schrein mindestens fünf Blüten geöffnet haben. Bereits Donnerstagfrüh hatten Lokalreporter über Dutzende zarte Blüten an dem Baum berichtet.

Zur offiziellen Verkündung traten zwei Vertreter des Wetterdienstes vor Dutzende Neugierige und Journalisten und zählten die geöffneten Blüten. Nach ein paar Minuten verkündete einer von ihnen unter dem Applaus der Zuschauer, dass sich bereits 61 Knospen geöffnet hätten.

Fünf Tage früher als im Durchschnitt

Dem Wetterdienst zufolge begann die Kirschblütensaison in diesem Jahr fünf Tage früher als im langjährigen Durchschnitt, dem 24. März. Wegen der seit Mitte Februar herrschenden ungewöhnlich milden Temperaturen war bereits eine frühere Kirschblüte erwartet worden, wie ein Vertreter des Wetterdienstes sagte.

Der früheste Kirschblütenbeginn wurde laut Wetterdienst in den Jahren 2020, 2021 und 2023 registriert, damals öffneten sich die Knospen jeweils am 14. März.

Eine Zuschauerin der Zeremonie am Yasukuni-Schrein, die 30-jährige Taira Toru, sagte, der Beginn der Kirschblüte gebe Hoffnung in Zeiten des Krieges. “Es geschieht jedes Jahr, aber jetzt mit der Lage im Iran… die Welt ist in Aufruhr, und mit dem Frühlingsbeginn hoffe ich wirklich, dass es wieder Frieden geben wird.”

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