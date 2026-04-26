Kleiner Brand in Kematen rasch gelöscht

Von: luk

Kematen/Taufers – Ein zunächst als größerer Einsatz eingestufter Brand hat am Samstagabend für einen Feuerwehreinsatz in Kematen/Taufers gesorgt. Um 20.28 Uhr wurde von der Landesnotrufzentrale die Alarmstufe 3 „Großbrand Landwirtschaft“ ausgelöst. Mehrere Freiwillige Feuerwehren, darunter Kematen/Taufers, Uttenheim, Ahornach, Sand in Taufers und Mühlen in Taufers, wurden alarmiert.

Die Feuerwehr Kematen/Taufers rückte mit neun Einsatzkräften aus und konnte die Lage vor Ort rasch klären: Es handelte sich lediglich um einen kleineren Entstehungsbrand im Außenbereich eines Stadels. Das Feuer wurde schnell und ohne größere Schwierigkeiten gelöscht.

Aufgrund des zügigen Eingreifens war ein Ausrücken der weiteren alarmierten Feuerwehren nicht mehr erforderlich. Der Brand konnte in kurzer Zeit vollständig unter Kontrolle gebracht werden.