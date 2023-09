Koks und Haschisch im Auto der Ehefrau

25-Jähriger in Bozen Süd festgenommen

Bozen – Der Pkw ist bei der Autobahnmautstelle in Bozen Süd beschlagnahmt worden. Ein 25-jähriger Migrant, der am Steuer saß und seit Kurzem im Überetsch lebt, wurde festgenommen. Im Wagen fanden die Ermittler eine beachtliche Menge an Drogen. Das Fahrzeug gehörte der Ehefrau des Mannes – einer Südtirolerin.

Vermutet wird, dass es sich bei dem 25-Jährigen um einen Kurier handelt. Der Pkw war im Rahmen einer Routinekontrolle untersucht worden. Dabei stießen die Behörden auf einen Kilo Kokain und drei Kilo Haschisch. Man rechnet, dass die Drogen in Südtirol verkauft werden sollten.

Der Mann hat bislang keine Vorstrafen und galt als unverdächtig. Trotz allem riskiert er nun für den Verkauf von schweren Drogen wie Kokain eine Haftstrafe von acht bis 20 Jahren sowie eine Geldstrafe von 25.822 bis 258.228 Euro. Im Fall von leichten Drogen drohen hingegen Haftstrafen von zwei bis sechs Jahren und eine Geldbuße von 5.164 bis 77.468 Euro, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Der 25-Jährgie befindet sich derzeit hinter Gittern, bald soll der Haftprüfungstermin stattfinden.

Den Ermittlern zufolge steigt die Anzahl der Drogenkonsumenten, und zwar nicht nur in den Städten, sondern auch in der Peripherie des Landes. Auch die Anzahl der Beschlagnahmen nimmt. Zudem werden die Konsumenten immer jünger. Menschen, die im Sozialbereich arbeiten, stellen oft eine ähnliche Entwicklung fest.