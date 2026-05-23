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Unfall im Vinschgau

Kollision mit Pkw: Motorradlenker schwer verletzt

Samstag, 23. Mai 2026 | 11:19 Uhr
81 Motorradfahrer verunfallten bisher 2016 auf Österreichs Straßen motorrad unfall
APA/APA (dpa)/Julian Stratenschulte - Symbolbild
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Von: mk

Glurns – Im Vinschgau hat sich am Samstag ein schwerer Verkehrsunfall zugetragen. Gegen 8.45 Uhr ist ein Motorrad mit einem Pkw kollidiert.

Ersten Informationen zufolge kam es zu dem Unfall auf der Landesstraße zwischen Glurns und Lichtenburg.

Der Motorradlenker wurde schwer verletzt und musste ins Bozner Krankenhaus eingeliefert werden.

Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Pelikan 1, das Weiße Kreuz und die Feuerwehr. Die Carabinieri ermittelten den Unfallhergang.

Bezirk: Vinschgau

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