Ladendieb im Twenty überführt

Von: mk

Bozen/Eppan – Am späten Dienstagnachmittag haben die Carabinieri der Station Eppan einen 35-jährigen Mann georgischer Herkunft, der in Bozen wohnt, wegen Diebstahls im Einkaufszentrum „Twenty“ angezeigt.

Der Mann hatte in einer Boutique für hochwertige Modeartikel mehrere Kleidungsstücke im Gesamtwert von über 500 Euro entwendet. Er wurde vom Filialleiter gestellt und konnte den Carabinieri übergeben werden, die nach einer Meldung sofort eingetroffen waren.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Ordnungshüter eine Zange, mit der die Diebstahlssicherung an den Kleidungsstücken entfernt worden war. Das Werkzeug wurde beschlagnahmt, die gesamte Beute konnte sichergestellt und dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.

Wie die Carabinieri von Bozen mitteilen, verstärken die Ordnungshüter nun auch ihre Präsenz im neuen Einkaufszentrum „Walther Park“. Dort stellten sich die Carabinieri persönlich bei den Geschäftsleitern der einzelnen Betriebe vor und notierten deren Kontaktdaten, um im Bedarfsfall rasch eingreifen zu können.