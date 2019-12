Lana: Silvester mit Feuerwerk

Bürgermeister Stauder sieht keine Problematik in der Entscheidung

Lana – Wie bereits berichtet, scheint sich in Südtirol ein neuer Trend bezüglich der Neujahresfeier abzuzeichnen. Die Städte Meran und Bozen verzichten ja schon seit einiger Zeit auf den Einsatz von großen Feuerwerken, zumal man diese für umweltschädlich, gefährlich und kostenintensiv hält. Heuer ziehen aber nun auch erstmals Bruneck und Brixen nach und veranstalten ebenso keinen pompösen Jahreswechsel mehr.

Ein Wandel, der ganz Südtirol betrifft? Nicht ganz. Zwar hat man auch in Lana ausgiebig darüber diskutiert, wie der kommende Silvesterabend zu gestalten sei, alledings hat sich die große Mehrheit des Gemeinderats zum lauten und bunten Feuerwerk entschlossen.

Medienberichten zufoge sieht der Bürgermeister von Lana, Harald Stauder, in dieser Entscheidung kein Problem, denn immerhin würden weiterhin so einige Tourismusgemeiden das neue Jahr mit großem Silvesterfeuerwerk begrüßen und das nicht erst um Mitternacht, sondern bereits am frühen Abend.