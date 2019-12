Silvester: Verzicht auf Feuerwerk in Bozen, Sterzing und Brixen

Bozen – Nur noch vier Tage, dann wird der Jahreswechsel gefeiert. Doch was früher noch undenkbar war, ist nunmehr Realität: In mehreren Städten und Ortschaften wird auf das traditionelle Feuerwerk verzichtet.

So etwa in Bozen. Die Landeshauptstadt setzt bei der offiziellen Silvesterparty am Gerichtsplatz ausschließlich auf Lichter-Shows. Los geht es um 21.00 Uhr. Auch das Zünden von Knallkörpern jeglicher Art ist bei der Feier untersagt.

In Sterzing und Brixen gibt es in diesem Jahr ebenfalls kein Feuerwerk. Meran hat bereits seit einiger Zeit Raketen und Kracher verbannt.