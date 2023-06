Landeswetterdienst: Dieser Juni war Ã¼berdurchschnittlich warm

Bozen – Der heurige Juni war in ganz Südtirol überdurchschnittlich warm, die Temperaturen lagen um rund ein Grad Celsius über dem langjährigen Mittel der Vergleichsperiode 1991 bis 2020: Dies geht aus den Aufzeichnungen der Meteorologen des Landesamtes für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz hervor.

Höchste und niedrigste Temperatur des Monats

Die höchste Temperatur des Monats wurde am 26. Juni mit 35,7 Grad Celsius an der Wetterstation Gargazon gemessen. Der tiefste Wert wurde am 9. Juni mit 3,1 Grad in Sexten verzeichnet.

Halb so viele Niederschläge

Nach dem überdurchschnittlich nassen Mai war der Juni wieder trockener als sonst. Im Großteil Südtirols ist nur halb so viel Niederschlag gefallen wie im langjährigen Durchschnitt, fassen die Meteorologen zusammen.

Wie wird das Wetter morgen?

Der Juli beginnt morgen nach den heutigen Regenschauern zunächst noch meist stark bewölkt mit ein paar weiteren Regenschauern, tagsüber lockert Nordföhn die Wolken etwas auf und zeitweise scheint die Sonne, die Temperaturen bleiben voraussichtlich unter der 30-Grad-Marke. Am Sonntag ist mit recht sonnigem Wetter mit Quellwolken und möglichen gewittrigen Regenschauern am Nachmittag zu rechnen.

Täglich aktualisierte Klimadiagramme

Die Angaben zu den Temperaturen und den Niederschlagsmengen für Bozen, Auer, Meran, Schlanders, Brixen, Sterzing, Bruneck und Toblach können den Klimadiagrammen entnommen werden: Diese werden unter Wetter Südtirol auf der Internetseite des Landes Südtirol täglich aktualisiert und zeigen auf, ob die aktuellen Daten über oder unter dem langjährigen Durchschnitt liegen.

Daten der 95 Wetterstationen in Echtzeit

Das Messnetz der Wetterstationen in Südtirol umfasst insgesamt 95 automatische Messstationen, davon stehen 58 Wetterstationen im Siedlungsraum und 37 auf den Bergen. Die Daten der einzelnen Wetterstationen können in Echtzeit abgelesen werden: von den Wetterstationen im Tal und den Wetterstationen am Berg.

Mit dem Niederschlagsradar werden die Niederschläge erfasst. Die Bilder werden im Fünf-Minuten-Takt aktualisiert.

Wetterbericht online