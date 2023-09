Landeswetterdienst: Dieser September war überdurchschnittlich warm

Bozen – Dieser September war im ganzen Land deutlich zu warm, die Temperaturen lagen um zweieinhalb bis drei Grad Celsius über dem langjährigen Durchschnitt des Vergleichszeitraums der Jahre 1991 bis 2020, legt Dieter Peterlin vom Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz in seinem Rückblick dar.

Höchste und niedrigste Temperatur

Die höchste Temperatur wurde am 11. September mit 31,7 Grad von der Wetterstation bei der Laimburg im Unterland verzeichnet. Am kältesten war es am 25. September in Welsberg mit 0,6 Grad Celsius.

Niederschlagsmengen

Die Regenmengen dieses Monats bewegten sich mehr oder weniger im Durchschnitt. Mit Abstand am meisten Regen kam im Passeiertal zusammen, berichtet Meteorologe Peterlin: An der Wetterstation Platt wurden knapp 240 Liter pro Quadratmeter gemessen. Im oberen Pustertal waren es dagegen nur rund 25 Liter pro Quadratmeter.

Wie geht es weiter?

Es bleibt spätsommerlich: Auch der morgige Samstag verläuft überwiegend sonnig, im Tagesverlauf ziehen ein paar Wolken durch, im Vinschgau und Wipptal wird es föhnig. Der Oktober beginnt am übermorgigen Sonntag mit viel Sonnenschein, der Himmel ist oft wolkenlos. Am Montag geht es sonnig mit ein paar Schleierwolken weiter, am Nachmittag bleibt es spätsommerlich warm.

Täglich aktualisierte Klimadiagramme

Die Angaben zu den Temperaturen und den Niederschlagsmengen für Bozen, Auer, Meran, Schlanders, Brixen, Sterzing, Bruneck und Toblach können den Klimadiagrammen entnommen werden: Diese werden unter Wetter Südtirol auf der Internetseite des Landes Südtirol täglich aktualisiert und zeigen auf, ob die aktuellen Daten über oder unter dem langjährigen Durchschnitt liegen.

Daten der 95 Wetterstationen in Echtzeit

Das Messnetz der Wetterstationen in Südtirol umfasst insgesamt 95 automatische Messstationen, davon stehen 58 Wetterstationen im Siedlungsraum und 37 auf den Bergen. Die Daten der einzelnen Wetterstationen können in Echtzeit abgelesen werden: von den Wetterstationen im Tal und den Wetterstationen am Berg.

Mit dem Niederschlagsradar werden die Niederschläge erfasst; die Bilder werden im Fünf-Minuten-Takt aktualisiert, die Farbe zeigt die Intensität an.

Wetterbericht online und App “Wetter Südtirol”

Informationen über die allgemeine Wetterlage und die weitere Entwicklung des Wetters in Südtirol gibt es laufend aktualisiert im Onlineportal Wetter Südtirol. Die App “Wetter Südtirol” kann für Apple-Geräte beziehungsweise für Android-Geräte heruntergeladen werden.