Lebensmittelkontrollen: Waren in Bozen beschlagnahmt

Von: luk

Bozen – Bei einer Kontrolle von Lebensmittelbetrieben in Bozen hat die Stadtpolizei mehrere Waren beschlagnahmt. Die Überprüfung wurde von der Sondereinheit der Stadtpolizei für Wirtschaftskontrollen gemeinsam mit dem Dienst für Lebensmittelhygiene des Sanitätsbetriebes durchgeführt.

Beanstandet wurden unter anderem nicht ordnungsgemäß gelagerte und unzureichend gekennzeichnete Lebensmittel. So befanden sich Waren ohne Etiketten in einfachen Plastiksäcken in den Verkaufsregalen. Auch bei getrockneten Gewürzen, Zitrusfrüchten und Streichkäse fehlten die gesetzlich vorgeschriebenen Kennzeichnungen in italienischer Sprache. Teilweise waren zudem keine Preisangaben vorhanden.

Weitere Mängel stellten die Kontrolleure bei der Lagerung von Tiefkühlprodukten fest. In einer stark vereisten Tiefkühltruhe lagen verpackte Lebensmittel gemeinsam mit offenen Säckchen mit Fisch und Fleisch. Zudem wurden Unregelmäßigkeiten bei der Temperaturanzeige festgestellt.

Gegen den Betreiber des Geschäfts wurde eine Geldbuße in Höhe von 1.500 Euro verhängt. Die beanstandeten Lebensmittel wurden beschlagnahmt. Zudem erließ die Stadtpolizei Auflagen, die der Betreiber bis zur nächsten Kontrolle umsetzen muss.

Laut Stadtpolizei dienen die Kontrollen dem Schutz der Gesundheit der Konsumentinnen und Konsumenten. Weitere Überprüfungen in Zusammenarbeit mit dem Sanitätsbetrieb sind in den kommenden Wochen vorgesehen.