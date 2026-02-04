Aktuelle Seite: Home > Chronik > Lebensmittelkontrollen: Waren in Bozen beschlagnahmt
Stadtpolizei im Einsatz

Lebensmittelkontrollen: Waren in Bozen beschlagnahmt

Mittwoch, 04. Februar 2026 | 17:47 Uhr
La-Polizia-Locale-e-impegnata-anche-in-attivita-di-controllo-sui-generi-alimentari-a-tutela-dei-consumatori
gmbz
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Bei einer Kontrolle von Lebensmittelbetrieben in Bozen hat die Stadtpolizei mehrere Waren beschlagnahmt. Die Überprüfung wurde von der Sondereinheit der Stadtpolizei für Wirtschaftskontrollen gemeinsam mit dem Dienst für Lebensmittelhygiene des Sanitätsbetriebes durchgeführt.

Beanstandet wurden unter anderem nicht ordnungsgemäß gelagerte und unzureichend gekennzeichnete Lebensmittel. So befanden sich Waren ohne Etiketten in einfachen Plastiksäcken in den Verkaufsregalen. Auch bei getrockneten Gewürzen, Zitrusfrüchten und Streichkäse fehlten die gesetzlich vorgeschriebenen Kennzeichnungen in italienischer Sprache. Teilweise waren zudem keine Preisangaben vorhanden.

Weitere Mängel stellten die Kontrolleure bei der Lagerung von Tiefkühlprodukten fest. In einer stark vereisten Tiefkühltruhe lagen verpackte Lebensmittel gemeinsam mit offenen Säckchen mit Fisch und Fleisch. Zudem wurden Unregelmäßigkeiten bei der Temperaturanzeige festgestellt.

Gegen den Betreiber des Geschäfts wurde eine Geldbuße in Höhe von 1.500 Euro verhängt. Die beanstandeten Lebensmittel wurden beschlagnahmt. Zudem erließ die Stadtpolizei Auflagen, die der Betreiber bis zur nächsten Kontrolle umsetzen muss.

Laut Stadtpolizei dienen die Kontrollen dem Schutz der Gesundheit der Konsumentinnen und Konsumenten. Weitere Überprüfungen in Zusammenarbeit mit dem Sanitätsbetrieb sind in den kommenden Wochen vorgesehen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Olympia-Chaos in Cortina: Seilbahn wird nicht fertig
Kommentare
70
Olympia-Chaos in Cortina: Seilbahn wird nicht fertig
CONI zu Dopingverdacht gegen Passler: “Noch wissen wir sehr wenig”
Kommentare
62
CONI zu Dopingverdacht gegen Passler: “Noch wissen wir sehr wenig”
Unnötige Bergrettungseinsätze: Soll auch in Südtirol gezahlt werden?
Kommentare
55
Unnötige Bergrettungseinsätze: Soll auch in Südtirol gezahlt werden?
Epstein: Die russische Kunst des „Kompromat“
Kommentare
50
Epstein: Die russische Kunst des „Kompromat“
Unterberger kritisiert Demo zu „Remigration“
Kommentare
40
Unterberger kritisiert Demo zu „Remigration“
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Von Bozen nach Brindisi – Sonne, Strände und kulinarische Schätze Apuliens
Von Bozen nach Brindisi – Sonne, Strände und kulinarische Schätze Apuliens
Mit SkyAlps in unter zwei Stunden in Apulien.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 