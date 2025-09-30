Leiche im Bahnhof Latsch

Von: luk

Latsch – Am Samstagabend ist im Bahnhof von Latsch die Leiche eines 46-jährigen Mannes aus Südtirol entdeckt worden. Ein Reisender hatte die Behörden alarmiert, nachdem er den regungslosen Körper bemerkt hatte.

Nach den ersten Ermittlungen der Carabinieri gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Spuren von Gewalt wurden nicht festgestellt, weshalb eine Gewalttat ausgeschlossen wird, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Der Mann war in Latsch und Umgebung bekannt. In den letzten Jahren hatte er aus dem sozialen Leben zurückgezogen und den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen. Er verbrachte regelmäßig die Nächte im Bahnhofsgebäude.

Die Ermittler schließen derzeit auch eine Unterkühlung als Todesursache aus, da der Mann im Inneren der Wartehalle gefunden wurde. Dort waren die Temperaturen mäßig. Es könnte sich stattdessen um ein plötzliches gesundheitliches Problem gehandelt haben.

Die diensthabende Staatsanwältin, Rosita Degasperi, hat eine Obduktion am Bozner Krankenhaus angeordnet.