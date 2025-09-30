Aktuelle Seite: Home > Chronik > Leiche im Bahnhof Latsch
Obduktion angeordnet

Leiche im Bahnhof Latsch

Dienstag, 30. September 2025 | 08:52 Uhr
kerze trauer sym tot
fotolia.de/Fiedels
Schriftgröße

Von: luk

Latsch – Am Samstagabend ist im Bahnhof von Latsch die Leiche eines 46-jährigen Mannes aus Südtirol entdeckt worden. Ein Reisender hatte die Behörden alarmiert, nachdem er den regungslosen Körper bemerkt hatte.

Nach den ersten Ermittlungen der Carabinieri gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Spuren von Gewalt wurden nicht festgestellt, weshalb eine Gewalttat ausgeschlossen wird, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Der Mann war in Latsch und Umgebung bekannt. In den letzten Jahren hatte er aus dem sozialen Leben zurückgezogen und den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen. Er verbrachte regelmäßig die Nächte im Bahnhofsgebäude.

Die Ermittler schließen derzeit auch eine Unterkühlung als Todesursache aus, da der Mann im Inneren der Wartehalle gefunden wurde. Dort waren die Temperaturen mäßig. Es könnte sich stattdessen um ein plötzliches gesundheitliches Problem gehandelt haben.

Die diensthabende Staatsanwältin, Rosita Degasperi, hat eine Obduktion am Bozner Krankenhaus angeordnet.

 

Bezirk: Vinschgau

Kommentare

Aktuell sind 3 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Vinschgau

Meistkommentiert
Pius Leitner kritisiert „Vermenschlichung“ von Hunden
Kommentare
66
Pius Leitner kritisiert „Vermenschlichung“ von Hunden
US-General tritt Verschwörungstheorie um Dritten Weltkrieg los
Kommentare
52
US-General tritt Verschwörungstheorie um Dritten Weltkrieg los
Illegale Bärenfunde lösen Ermittlungen aus
Kommentare
41
Illegale Bärenfunde lösen Ermittlungen aus
Steht die Zweisprachigkeit in Frage?
Kommentare
36
Steht die Zweisprachigkeit in Frage?
Klimaforscher warnt vor Abdriften in nur “drittbeste Welt”
Kommentare
26
Klimaforscher warnt vor Abdriften in nur “drittbeste Welt”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 