Satellitenbild zeigt Waldbrände auf der Insel Chios

Leichte Entspannung bei Bränden in Griechenland

Donnerstag, 14. August 2025 | 10:43 Uhr
Satellitenbild zeigt Waldbrände auf der Insel Chios
APA/APA/Satellite image ©2025 Maxar Technologies/HANDOUT
Von: APA/dpa

Trotz einer leichten Verbesserung der Lage geben die Behörden in Griechenland weiter keine Entwarnung bezüglich mehrerer Waldbrände im ganzen Land. Noch immer kämpfen Feuerwehr, Freiwillige und Anrainerinnen und Anrainer unermüdlich gegen zahlreiche Brandherde. Besonders betroffen sind Regionen rund um die Hafenstadt Patras, die Inseln Chios und Zakynthos sowie ein Gebiet nahe der albanischen Grenze.

Die Luftunterstützung begann am Donnerstag in der Früh mit dem ersten Tageslicht, nachdem die Einsatzkräfte am Boden erneut die ganze Nacht über gekämpft hatten, wie ein Feuerwehr-Offizier im griechischen Fernsehen sagte. Die Lage sei regional unterschiedlich: Auf Zakynthos sei das Feuer inzwischen unter Kontrolle, während auf der Insel Chios weiterhin große Sorge bestehe. “Die Feuerfront dort ist derzeit unsere größte Herausforderung”, sagte Kostas Tsingas, Vorsitzender des Verbands der Feuerwehr-Offiziere, dem Nachrichtensender Skai.

Krankenhaus und Altersheim evakuiert

Auch in der Region rund um Patras, der drittgrößten Stadt Griechenlands, hat sich die Situation laut örtlichen Medien etwas entspannt. Dort mussten am Vortag wegen starker Rauchentwicklung ein Krankenhaus und ein Altersheim evakuiert werden. Eine Feuerfront gab es am Donnerstag nicht mehr. Dennoch sind die Einsatzkräfte weiterhin vor Ort, weil Glutnester schnell wieder zu Bränden werden können.

Tsingas äußerte die Hoffnung, dass die Kombination aus der nächtlichen Arbeit am Boden und den gezielten Löschflügen am Morgen zur Stabilisierung beitrage. “Dieser Tag wird – auch dank der nachlassenden Winde – deutlich günstiger verlaufen als die vorherigen”, sagte er.

Inzwischen liegen erste Schätzungen zur Fläche vor, die seit Montag in Griechenland den Flammen zum Opfer gefallen ist. Nach Angaben des Wetterdienstes wurden allein bei den Bränden auf der Insel Chios, im Raum Patras, auf der Insel Zakynthos sowie im Nordwesten des Landes mehr als 10.000 Hektar landwirtschaftlich genutztes Land, Wald- und Buschflächen zerstört (Stand: Mittwoch).

