Lieferwagen geht in Meran in Flammen auf

Von: mk

Meran – In der Schennastraße in Meran ist ein Lieferwagen in Flammen aufgegangen. Der Zwischenfall hat sich kurz vor 17.00 Uhr ereignet.

Ersten Informationen zufolge handelt es sich um ein Fahrzeug aus Rumänien. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Im Einsatz standen die Stadtpolizei und die Feuerwehr.

Die Straße musste rund eine halbe Stunde lang gesperrt werden.