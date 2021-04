Lkw-Fahrer stirbt in Mühlen in Taufers

Mühlen in Taufers – Heute in der Früh ist es auf dem Parkplatz vor den Laderampen des Elektrisola Werkes in Mühlen in Taufers zu einem medizinischen Notfall gekommen, der leider tragisch endete. Ein Lkw-Fahrer sackte nach einem plötzlichen Unwohlsein auf dem Parkplatz zusammen.

Trotz der sofort eingeleiteten Wiederbelebungsversuche – zunächst durch Elektrisola-Mitarbeiter und kurz darauf durch Notarzt und Weißes Kreuz – kam jede Hilfe zu spät.

Mit den eingetroffenen Carabinieri der Station in Sand in Taufers wurden die notwendigen Erhebungen aufgenommen.