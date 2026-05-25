Lkw kippt um, Mercedes geht in Flammen auf

Von: luk

Bozen – Zwei größere Einsätze haben die Berufsfeuerwehr Bozen am Montag beschäftigt. Auf der Staatsstraße 48 zwischen Auer und San Lugano sowie auf der Brennerautobahn A22 kam es zu Zwischenfällen, die umfangreiche Bergungs- und Löscharbeiten nötig machten.

LKW kippt in Kurve um

Kurz vor 10.00 Uhr wurde die Kranmannschaft der Berufsfeuerwehr Bozen zur Dolomitenstraße SS48 gerufen, um die Freiwillige Feuerwehr Montan zu unterstützen. Dort war ein mit Erde beladener Sattelzug in einer Kurve umgekippt.

Zunächst musste ein beschädigter Treibstofftank gesichert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt pumpte den Diesel in spezielle Behälter um. Anschließend richteten die Einsatzkräfte den Auflieger mithilfe eines Krans wieder auf, koppelte ihn ab und entfernten die beschädigte Zugmaschine, die durch ein Ersatzfahrzeug ersetzt wurde.

Der Fahrer blieb nach Angaben der Feuerwehr unverletzt. Während der Bergungsarbeiten war die Staatsstraße vollständig gesperrt. Im Anschluss reinigten die Einsatzkräfte die Fahrbahn von ausgelaufener Erde sowie von Treibstoff- und Ölresten.

Mercedes auf A22 ausgebrannt

Nur wenig später, gegen 11.00 Uhr, rückte die Berufsfeuerwehr Bozen zu einem Fahrzeugbrand auf der Südspur der Brennerautobahn A22 aus. Beim Eintreffen stand ein Mercedes V-Klasse bereits in Vollbrand, außerdem hatte sich das Feuer auf rund zehn Quadratmeter Wiese neben der Fahrbahn ausgebreitet.

Die betroffene Person konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte sowohl das Fahrzeug als auch den Böschungsbrand rasch, der Wagen brannte jedoch vollständig aus. Der Rettungsdienst betreute die betroffene Person vor Ort.

Neben der Berufsfeuerwehr standen auch die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt, die Autobahngesellschaft A22, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz.