Chaos auf Österreichs Urlauberrouten

Lkw-Unfall in Österreich: 14 Kilometer Stau auf Strecke nach Deutschland

Samstag, 21. Februar 2026 | 14:35 Uhr
Innsbruck – Wer heute Früh auf Österreichs Straßen unterwegs war, brauchte vor allem eines: Geduld. Ein Lkw-Unfall auf der Tauern Autobahn und dichter Urlauberverkehr in Tirol und Vorarlberg sorgten für teils massive Behinderungen. Den schwierigsten Stand hatten Reisende auf der A10 zwischen Werfen und Pass Lueg. Dort ereignete sich in den frühen Morgenstunden ein Lkw-Unfall, der den Verkehr in Richtung Deutschland erheblich ins Stocken brachte.

Zwar blieb ein Fahrstreifen offen, doch der Stau wuchs rasch auf knapp 14 Kilometer zurück bis Hüttau an. Vor dem Helbersbergtunnel wurde der Verkehr blockweise abgefertigt, der Zeitverlust betrug laut ÖAMTC über eineinhalb Stunden. Der verunglückte Lkw dürfte voraussichtlich erst in den Abendstunden geborgen werden. Verzögerungen sind also den ganzen Tag über zu erwarten. Auch auf den Ausweichrouten, der B99 und der B159, staute es sich.

Weitere Strecken betroffen

In Tirol und Vorarlberg kämpfte der Urlauberverkehr auf mehreren Strecken gleichzeitig. Auf der Fernpass-Strecke (B179) stockte es abschnittsweise in beiden Richtungen, auf der Zillertal Straße (B169) vor dem Brettfalltunnel, auf der Seefelder Straße (B177) zwischen Scharnitz und Seefeld. Auf der Pass Thurn Straße stauten sich die Fahrzeuge von Jochberg bis Kitzbühel. Am Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden auf der Inntal Autobahn (A12) war bis zu eine Stunde Wartezeit einzuplanen. Auf der Arlberg Schnellstraße (S16) kam es in beiden Richtungen zu Verzögerungen, zwischen Langen und Bludenz Ost zeitweise nur noch Schritttempo.

Wer die Heimreise noch vor sich hat, sollte die aktuellen Verkehrsmeldungen des ÖAMTC im Blick behalten und Geduld mitbringen – oder die Abfahrt auf den späteren Abend verschieben.

