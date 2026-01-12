Aktuelle Seite: Home > Chronik > Londoner bei “No Trousers Tube Ride” ohne Hose in der U-Bahn
Dresscode: Als wäre es ein Versehen

Londoner bei “No Trousers Tube Ride” ohne Hose in der U-Bahn

Montag, 12. Januar 2026 | 09:37 Uhr
Dresscode: Als wäre es ein Versehen
APA/APA/AFP/BEN STANSALL
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Ohne Hose in die U-Bahn: Wieder haben Dutzende Londoner den tiefen Temperaturen getrotzt und die “No Trousers Tube Ride” in der britischen Hauptstadt gefeiert – die Fahrt in Unterwäsche. Einmal im Jahr treffen sich die Menschen in Chinatown, um gemeinsam zur U-Bahn zu gehen und für ein paar Stationen die Hosen auszuziehen. Komplette Nacktheit blieb untersagt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sorgten im sonntäglichen Alltag für Aufmerksamkeit. Menschen mit Hosen machten Fotos von Menschen ohne. Das Wetter spielte nicht so richtig mit, bei etwa sechs Grad Celsius war es frisch und windig, in der U-Bahn störte das aber natürlich weniger.

Der Trend des Ohne-Hose-Fahrens begann eigentlich in New York als “No Pants Subway Ride”, erfreut sich mittlerweile aber auch in der britischen Hauptstadt großer Beliebtheit. Die Organisatoren hatten dazu aufgerufen, sich untenrum so gewöhnlich wie möglich zu kleiden, damit es so aussieht, als hätte man die Hose schlicht vergessen.

Kommentare

Aktuell sind 4 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Kommentare
47
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Ermittlungen nach Zwischenfall bei Kindergeburtstag
Kommentare
37
Ermittlungen nach Zwischenfall bei Kindergeburtstag
Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu
Kommentare
28
Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu
Zu wenig Decken und Schlafsäcke für Obdachlose
Kommentare
23
Zu wenig Decken und Schlafsäcke für Obdachlose
Heimatbund mahnt vor Olympia zur Wahrung der Identität
Kommentare
20
Heimatbund mahnt vor Olympia zur Wahrung der Identität
Anzeigen
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 