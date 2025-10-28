Luis Durnwalder muss 200.000 Euro zahlen

Von: luk

Bozen – Die Berufungssektion des Rechnungshofs hat den ehemaligen Landeshauptmann von Südtirol, Luis Durnwalder, zur Zahlung von 200.000 Euro an die Autonome Provinz Bozen verurteilt. Das Gericht sprach die Summe als Entschädigung für den Imageschaden zu, der der Provinz infolge eines rechtskräftigen Strafurteils gegen Durnwalder entstanden sei.

Damit gab die Berufungsinstanz dem Einspruch Durnwalders gegen ein Urteil der Bozner Sektion des Rechnungshofs vom Juli 2023 teilweise statt. Damals war Durnwalder zur Zahlung von 270.000 Euro verurteilt worden.

Der Rechnungshof begründete die Entscheidung mit dem „Imageschaden, den die Provinz durch das strafbare Verhalten ihres damaligen Präsidenten erlitten habe“. Durnwalder war in einem separaten Strafverfahren wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder im Zusammenhang mit der Nutzung eines ihm zur Verfügung stehenden Sonderfonds zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden.

Mit dem nun gefällten Urteil wurde die zu zahlende Summe reduziert, die Verurteilung selbst jedoch bestätigt.

Mit großer Empörung und tiefem Unverständnis hat die Generation 60+ der Südtiroler Volkspartei das Urteil des zentralen Rechnungshofes gegen Altlandeshauptmann Luis Durnwalder zur Kenntnis genommen.

Auch der Autonome Südtiroler Gewerkschaftsbund (ASGB) stellt sich hinter den ehemaligen Landeshauptmann Luis Durnwalder und kritisiert das Urteil des Rechnungshofs scharf. ASGB-Chef Tony Tschenett bezeichnet die Entscheidung, Durnwalder zur Zahlung von 200.000 Euro wegen eines angeblichen Imageschadens zu verurteilen, als ungerecht und politisch motiviert. Durnwalder habe sich weder bereichert noch Gelder unterschlagen, sondern über Jahrzehnte zum Wohl des Landes gewirkt und großes Vertrauen in der Bevölkerung genossen. Laut Tschenett stehe die breite Unterstützung aus Politik und Gesellschaft für Durnwalder im Widerspruch zur gerichtlichen Entscheidung. Der ASGB bekunde daher seine volle Solidarität mit dem früheren Landeshauptmann.