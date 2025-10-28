Südtiroler Tennisstar gehört jetzt elitärem Zirkel an

Von: luk

Wien/Sexten/Monaco – Mit seinem Turniersieg in Wien hat Jannik Sinner einen weiteren Meilenstein erreicht: Der 24-jährige Sextner überschritt die Marke von 50 Millionen US-Dollar an Preisgeldern. Damit gehört er zu einem exklusiven Kreis von nur sieben Spielern weltweit, die diese Summe allein durch Turnierprämien erzielt haben.

Durch den Triumph in Österreich, der ihm 500 ATP-Punkte und ein Preisgeld von 512.000 Euro brutto einbrachte, erhöhte Sinner seine Karriereeinnahmen auf 50.460.897 US-Dollar. Zusätzliche Einkünfte aus Sponsoren oder Exhibition-Matches sind dabei nicht berücksichtigt – allein Auftritte in Saudi-Arabien sollen ihm rund zwölf Millionen Dollar in zwei Jahren eingebracht haben.

Angeführt wird die Rangliste der Tennis-Preisgelder weiterhin von den drei dominierenden Spielern der vergangenen zwei Jahrzehnte: Novak Djokovic mit 191,1 Millionen US-Dollar, gefolgt von Rafael Nadal (134,9 Mio.) und Roger Federer (130,6 Mio.). Dahinter liegen Andy Murray (64,7 Mio.), Alexander Zverev (55,7 Mio.), Carlos Alcaraz (54,7 Mio.) – und nun Jannik Sinner.

Trotz einer dreimonatigen Pause im Jahr 2025 hat sich der Südtiroler damit vor Daniil Medvedev (48 Mio.) und Tennislegenden wie Pete Sampras (43,3 Mio.) und Stan Wawrinka (37,8 Mio.) geschoben.

Mit seinem Erfolg in Wien festigt Sinner nicht nur seine Position in der Weltspitze des Tennis, sondern auch seinen Status als Ausnahmetalent mit beeindruckender Konstanz – sportlich wie wirtschaftlich.