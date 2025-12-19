Laut Kiew auch Europäer bei Ukraine-Gesprächen in Miami

Von: APA/Reuters/dpa

An den Gesprächen von US-Gesandten mit Vertretern der Ukraine über einen möglichen Friedensplan am Freitag in Miami sind auch europäische Vertreter beteiligt. Dies teilte der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umjerow, der bereits in den USA ist, auf Telegram mit. Das Nachrichtenportal Axios berichtet unter Berufung auf zwei Insider, dass die nationalen Sicherheitsberater Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens an dem Treffen mit dem US-Sondergesandten teilnehmen.

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared ‌Kushner, wollen am Wochenende in Miami auch eine russische Delegation treffen, wie Reuters von einem Vertreter des US-Präsidialamtes erfuhr. Ziel der Gespräche sei es, eine Einigung zur Beendigung der russischen Invasion in der Ukraine zu erzielen.

Unterdessen zeigte sich Moskau nach den Worten von Präsident Wladimir Putin bereit, Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu erwägen und auf Angriffe tief im ukrainischen Staatsgebiet zu verzichten. Voraussetzung sei, dass Kiew Wahlen abhalte, sagte Putin auf seiner Jahrespressekonferenz. Außerdem müssten auch die in Russland lebenden ukrainischen Staatsbürger an der Abstimmung teilnehmen können. Bereits am Donnerstag hatte US-Präsident Donald Trump Kiew zu mehr Tempo in den Verhandlungen über einen Plan zur Beendigung des Krieges gedrängt.