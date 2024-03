Luxus-Ladendiebe mit erstaunlicher Präzision in Meran

Meran – Ladendiebe mit erlesenem Modegeschmack und erstaunlicher Präzision haben in einer Boutique in Meran einen perfiden Plan umgesetzt. Ihr Strategie waren Schnelligkeit und das Abwarten auf den richtigen Moment: In nur wenigen Sekunden ließen sie eine ganze Kollektion an Jacken und Hosen mitgehen.

Der Vorfall hat sich am Montag gegen 17.30 Uhr in der Leonardo da Vinci-Straße zugetragen. Im Geschäft hielten sich keine Kunden mehr auf. Der Betreiber war mit einem Angestellten in einer bürokratischen Angelegenheit vertieft und hat zunächst nichts bemerkt.

Die Täter haben zu viert zugeschlagen: Während die ersten zwei das Geschäft zuerst betraten und den Anfang machten, erledigten die beiden Komplizen darauf den Rest. „Sie wussten ganz genau, welche Stücke sie sich holen mussten, zumal es sich um die teuersten handelt“, erklärt der Betreiber laut einem Bericht der Zeitung Alto Adige.

Der Betreiber hat noch die Verfolgung aufgenommen, ist dann aber gestolpert.

Derzeit herrscht in der Boutique generell weniger Betrieb. Die Diebe haben diese Tatsache offenbar ausgenutzt und sind ins Geschäft geschlichen. Der Betreiber ist sich sicher, dass die Tat bis ins Detail geplant war.

Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf mehrere 1.000 Euro geschätzt. Obwohl der Betreiber Anzeige erstattet hat, bezweifelt er, dass er die Beute wieder erhält.

Gleichzeitig waren die Täter nicht vermummt und trugen auch keine Handschuhe. Eine Identifizierung ist damit nicht ausgeschlossen.

Der Fall ist nur der jüngste einer ganzen Reihe an Ladendiebstählen in Meran. Viele Kaufleute sind wütend und verlangen schärfere Kontrollen im Stadtzentrum. Pro 100 Euro fallen bis zu fünf Prozent Spesen an, weil Waren nicht verkauft werden können, da sie gestohlen wurden, rechnet ein Kaufmann vor. Dies belaste nicht nur die Betroffenen, sondern letztendlich auch die Wirtschaft und damit die Allgemeinheit, die für den Schaden aufkommen müsse.