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15-Jährige durch Luftgewehr verletzt

Mädchen in Wien von Luftgewehrprojektil getroffen

Sonntag, 02. August 2026 | 16:09 Uhr
15-Jährige durch Luftgewehr verletzt
APA/APA/THEMENBILD/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM
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Ein Mädchen ist am Samstagabend in einer Wohnhausanlage in Wien-Favoriten durch ein Projektil aus einem Luftdruckgewehr verletzt worden. Der 15-Jährigen wurde das Diabolo-Geschoss im Spital entfernt. Die Polizei forschte die Wohnung aus, aus der gefeuert worden war, zwei Burschen (15 und 17) wurden vorläufig festgenommen. Der Jüngere dürfte geschossen haben, hieß es am Sonntag von Seiten der Polizei.

Das Mädchen hatte sich mit Freundinnen gegen 21.30 Uhr im Innenhof der Anlage in der Gudrunstraße aufgehalten, als sie am Arm getroffen wurde und blutete. Den Beamten gelang es mit Hilfe von Zeugen, das entsprechende Fenster auszumachen. In der Wohnung befanden sich die beiden Burschen, die zunächst unkooperativ waren. Schließlich gaben sie doch zu, dass der 15-Jährige mit einem Luftdruckgewehr auf die Jugendliche geschossen hatte.

Was das Motiv betrifft, hüllten sich beide jedoch in Schweigen. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten das Luftdruckgewehr, sowie mehrere Kampfmesser, Schlagstöcke und einen Würgedraht.

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