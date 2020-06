Mals: Bus prallt gegen Auto

Mals – Nach bereits zwei schweren Motorradunfällen in Südtirol hat sich in Mals am Samstagnachmittag gegen 15.00 Uhr ein weiterer Verkehrsunfall zugetragen. Ein Bus ist dabei gegen ein Auto geprallt. Neben drei Leichtverletzten zog sich eine vierte Person erhebliche Verletzungen zu.

Im Rettungseinsatz waren der Rettungshubschrauber Pelikan 3, das Weiße Kreuz, die Feuerwehr und die Carabinieri.

Die Patienten wurden nach der Erstversorgung ins Meraner Krankenhaus gebracht.