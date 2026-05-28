Mann bei Absturz von Segelflugzeug in Tirol getötet

Von: apa

Der Pilot eines Segelflugzeugs ist am frühen Donnerstagnachmittag im Tiroler Ehrwald (Bezirk Reutte) bei einem Absturz getötet worden. Das Unglück ereignete sich gegen 12.05 Uhr im Bereich des Breitenkopfs, sagte eine Polizeisprecherin der APA. Der Getötete war offenbar der einzige Insasse. Näheres zu dessen Identität war vorerst nicht bekannt. Das Segelflugzeug dürfte gegen die Nordwand des Breitenkopfs geprallt und daraufhin rund 80 Meter abgestürzt sein, hieß es.

Die Unfallursache war weiterhin Gegenstand von Ermittlungen. Der Einsatz war am späten Donnerstagnachmittag noch im Gang.