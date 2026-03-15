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Ein Spaziergänger fand den Leichnam

Mann bleibt in Altkleidercontainer stecken und stirbt

Sonntag, 15. März 2026 | 15:22 Uhr
kerze trauer sym tot
fotolia.de/Fiedels
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Von: apa

Ein Mann dürfte in der Nacht auf Sonntag in Neunkirchen in einem Altkleidersammelcontainer steckengeblieben sein und ist gestorben. Ein Spaziergänger fand den 60-Jährigen in der Früh. Für ihn kam da bereits jede Hilfe zu spät, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der Rumäne dürfte sich beim Versuch, in den Container zu greifen, den rechten Arm eingeklemmt haben. Als Todesursache wird Erfrieren angenommen.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann auf sein Fahrrad gestiegen war, um mit der Hand in den Container greifen zu können. Dabei dürfte das Rad jedoch umgekippt sein, sodass der 60-Jährige die Klappe durch sein eigenes Körpergewicht zudrückte und sich dabei den Arm einklemmte. Weil er mit den Füßen den Boden nicht erreichen konnte, schaffte er es laut Polizei nicht mehr, sich selbst zu befreien. Er dürfte über Nacht erfroren sein. Fremdverschulden schlossen die Ermittler aus.

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