Mann in der Nacht in Tiroler Wohnung brutal Ã¼berfallen

Von: apa

Ein 27-jähriger Mann ist in der Nacht auf Donnerstag in seiner Wohnung in Ampass in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) von drei Tätern brutal überfallen worden. Die Unbekannten brachen die Wohnungstür auf und forderten unter Vorhalt von Faustfeuerwaffen die Herausgabe von Bargeld. Es kam zu einem Kampf, der 27-Jährige wurde durch mehrere Faustschläge bzw. Schläge mit den Griffstücken der Waffen schwer am Körper verletzt. Anschließend wurde er mit Klebeband gefesselt.

Schließlich verließen die Täter die Wohnung ohne Beute in unbekannte Richtung, berichtete die Polizei am Freitag. Der 27-Jährige konnte sich befreien und den Notruf absetzen. Er wurde mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Die nähere Hintergründe der Tat, die sich gegen 1.45 Uhr ereignete, waren vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen.