Mann schwer verletzt in Lagerhalle aufgefunden

Natz-Schabs – Zu einem rätselhaften Arbeitsunfall ist es am Montagnachmittag in der Handwerkerzone Raut in Schabs im Eisacktal gekommen.

Ein Arbeiter wurde in einer Lagerhalle am Boden liegend vorgefunden, der 50-Jährige war offenbar schwer verletzt. Wie es dazu gekommen ist, liegt derzeit noch im Dunkeln.

Ein freiwilliger Helfer des Weißen Kreuzes schlug Alarm und verständigte die Rettungskräfte. Nachdem der Rettungswagen eingetroffen war, wurden der Notarzt und die örtliche Feuerwehr nachalarmiert.

Die Carabinieri haben Ermittlungen aufgenommen.

Der Verletzte wurde ins Brixner Krankenhaus eingeliefert.