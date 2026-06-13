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30-jähriger US-Amerikaner verletzt

Mann stürzt auf Gleise

Samstag, 13. Juni 2026 | 20:45 Uhr
KTW WK 1
Weißes Kreuz
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Von: ka

Brenner – Am Samstagmittag wurden die Rettungskräfte um 12.30 Uhr zu einem Einsatz am Bahnhof Brenner gerufen. Der Alarmierungsgrund lautete, dass eine Person auf die Gleise gestürzt war.

Ein 1996 geborener Mann mit US-amerikanischer Staatsbürgerschaft war aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gleisanlagen gefallen. Beamte der Bahnpolizei Brenner reagierten sofort, bargen den Mann aus dem Gefahrenbereich und setzten umgehend die Rettungskette in Gang.

Aufgrund der Meldung rückten das Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungswagen der Sektion Sterzing des Weißen Kreuzes zum Unfallort aus. Die Rettungskräfte und der Notarzt übernahmen vor Ort die medizinische Erstversorgung des Patienten, der sich bei dem Sturz mittelschwere Verletzungen zugezogen hatte. Nach der Stabilisierung wurde der Verletzte zur weiteren medizinischen Versorgung in das Krankenhaus Sterzing transportiert. Neben den Rettungskräften des Weißen Kreuzes waren auch die Beamten der Bahnpolizei Brenner im Einsatz.

Bezirk: Wipptal

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