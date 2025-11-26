Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mann tötet in Deutschland vier Familienmitglieder
Schwester, die Ehefrau und die Söhne des 63-Jährigen getötet

Mann tötet in Deutschland vier Familienmitglieder

Mittwoch, 26. November 2025 | 13:12 Uhr
Schwester, die Ehefrau und die Söhne des 63-Jährigen getötet
APA/APA/dpa/Marijan Murat
Von: APA/AFP

In Deutschland soll ein 63-Jähriger am Dienstag vier Familienmitglieder getötet haben. Anschließend soll der Mann Suizid begangen haben, wie die Polizei in Reutlingen und die Staatsanwaltschaft Tübingen in Baden-Württemberg am Mittwoch mitteilten. Bei den Toten handelt es sich demnach um die Schwester, die Ehefrau und die Söhne des 63-Jährigen. Die meisten Opfer wiesen Schussverletzungen auf.

Den Angaben zufolge wurden die fünf Toten an verschiedenen Orten in Reutlingen, Pfullingen und St. Johann entdeckt. Zunächst habe eine Pflegekraft die leblose 60 Jahre alte Schwester des Manns in deren Reutlinger Wohnung gefunden, woraufhin sich rasch ein Verdacht gegen den Bruder ergeben habe.

Toten an mehreren Orten entdeckt

Bei den weiteren Ermittlungen seien am Dienstagabend die Leichen des Manns und von dessen 57 Jahre alter Frau in deren Wohnhaus in Pfullingen entdeckt worden. In den Firmenräumen des 63-Jährigen in St. Johann seien schließlich die beiden Söhne des Manns im Alter von 27 und 29 Jahren gefunden worden.

Die Leichen des Paars und der Söhne hätten Schussverletzungen aufgewiesen. Der 63-Jährige war demnach Jäger. Ob er die neben ihm entdeckte Schusswaffe legal besaß, müsse geklärt werden.

© 2025 First Avenue GmbH
 