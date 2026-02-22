Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mann von Ex-Freundin in Linz mit Messer attackiert
52-Jährige stach in Linz auf Ex-Freund ein

Mann von Ex-Freundin in Linz mit Messer attackiert

Sonntag, 22. Februar 2026 | 16:10 Uhr
52-Jährige stach in Linz auf Ex-Freund ein
APA/APA/THEMENBILD/ERWIN SCHERIAU
Schriftgröße

Von: apa

Eine 52-Jährige hat am Sonntagvormittag in Linz aus noch ungeklärten Motiven ihren 44-jährigen Ex-Freund mit dem Messer angegriffen und in die Brust gestochen. Der Mann wählte selbst den Notruf. Die Rettung brachte den Verletzten ins Kepler Uniklinikum. Beim Eintreffen der Beamten befand sich die Frau mit dem Küchenmesser in der Wohnung, ihr Ex-Freund saß blutend im Stiegenhaus. Die 52-Jährige wurde festgenommen, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Zugetragen hatte sich der Messerangriff in der Wohnung des Mannes. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die Frau aus der Ukraine in die Linzer Justizanstalt gebracht. Laut Auskunft der Polizei gegenüber der APA befand sich der 44-jährige Deutsche nicht in Lebensgefahr. Nach Versorgung der Wunde unterschrieb er einen Revers, um das Spital wieder verlassen zu können.

