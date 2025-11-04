Aktuelle Seite: Home > Chronik > Markus Kirchler [30] aus Südtirol stirbt am Himalaya
Lawinenunglück in Nepal

Markus Kirchler [30] aus Südtirol stirbt am Himalaya

Dienstag, 04. November 2025 | 16:20 Uhr
Von: luk

Bozen – Tragödie im Himalaya: Der 30-jährige Südtiroler Alpinist Markus Kirchler ist bei einem Lawinenunglück am Yalung Ri in Nepal ums Leben gekommen. Die Lawine hatte am Montagvormittag eine internationale Gruppe von Bergsteigern während des Aufstiegs auf den 6.920 Meter hohen Gipfel überrascht. Insgesamt kamen sieben Menschen ums Leben, darunter neben Kirchler auch zwei Italiener aus den Abruzzen, Paolo Cocco und Marco Di Marcello, sowie ein Deutscher, ein Franzose und zwei nepalesische Bergführer.

Fünf weitere Alpinisten – drei Nepalesen und zwei Franzosen – konnten lebend geborgen und per Helikopter in die Hauptstadt Kathmandu gebracht werden, berichtet Alto Adige online.

Laut dem Portal The Himalayan Times gehörten Kirchler und der deutsche Bergsteiger Jakob Schreiber einer eigenen Expedition der Agentur Wilderness Outdoors an. Deren Geschäftsführer Bhuwan Bharati bestätigte, dass die beiden sowie ihre nepalesische Bergführerin Mere Karki von der Lawine verschüttet wurden. Ursprünglich hatte das Team geplant, den Pachermo (6.279 m) zu besteigen, musste jedoch aufgrund schlechten Wetters auf den Yalung Ri ausweichen.

Erschwert wurde der Rettungseinsatz durch die strengen Genehmigungsverfahren für Spezialzonen im Himalaya. Wie örtliche Guides berichten, mussten die Hubschrauberbesatzungen mehrere Stunden auf die Freigabe der Rettungsflüge warten.

In einem weiteren tragischen Vorfall im Himalaya wurden auf den Hängen des Panbari (6.887 m) zwei weitere italienische Bergsteiger – Stefano Farronato und Alessandro Caputo – tot in ihrem Zelt gefunden. Sie waren seit Freitag vermisst und offenbar vom heftigen Schneefall überrascht worden.

Das Unglück am Yalung Ri reiht sich in eine Serie tragischer Ereignisse im Himalaya ein, die einmal mehr zeigen, wie unberechenbar und gefährlich Expeditionen in den höchsten Gebirgen der Welt bleiben.

