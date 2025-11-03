Aktuelle Seite: Home > Chronik > Kriminalität: Bozen liegt 26 Ränge vor Trient
Bei Cyberkriminalität scheidet Südtirol gut ab

Kriminalität: Bozen liegt 26 Ränge vor Trient

Montag, 03. November 2025 | 11:05 Uhr
Carabinieri 3
Carabinieri
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Im jüngsten Kriminalitätsindex, den die Wirtschaftszeitung „Il Sole 24 Ore“ veröffentlicht hat, belegt Bozen den 46. Platz in der nationalen Rangliste, während Trient auf Platz 72 landet. Das sind immerhin 26 Ränge Unterschied.

Angeführt wird das unrühmliche Ranking von Mailand, Florenz und Rom. Am sichersten gelten hingegen die Städte Benevento, Potenza und Oristano, die die hintersten – und somit besten – Plätze belegen.

Mehr Delikte in der gesamten Region

Sowohl Südtirol als auch das Trentino verzeichnen im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Anstieg von Straftaten: Während in Bozen 3.325,2 Delikte pro 100.000 Einwohner gemeldet wurden und damit eine Zunahme um 7,45 Prozent markieren, fällt der Anstieg in Trient trotz allem höher aus.

Dort wurden 2.910,9 Delikte gemeldet, was einer Steigerung um 10,44 Prozent entspricht.

Interessant sind die Ergebnisse in einzelnen Kategorien, etwa in Sachen Cyberkriminalität: Bozen schneidet bei Computerbetrug und Internet-Betrügereien besonders gut ab und belegt hier den drittletzten Platz. Dies deutet auf relativ wenige gemeldete Fälle hin.

Relativ hoch ist hingegen der Ausländeranteil bei Festnahmen – ähnlich wie in anderen Grenzregionen: Demnach liegt der Anteil von Personen mit Migrationshintergrund im Vergleich zur Gesamtzahl der Festnahmen in Bozen bei 54,7 Prozent.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
Kommentare
69
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
WaltherPark kämpft mit “Indoor-Wasserfall”
Kommentare
34
WaltherPark kämpft mit “Indoor-Wasserfall”
US-Halloween-Brauch auch in Südtirol weit verbreitet
Kommentare
32
US-Halloween-Brauch auch in Südtirol weit verbreitet
Sinner holt Paris-Titel und die Weltranglistenführung
Kommentare
26
Sinner holt Paris-Titel und die Weltranglistenführung
“Glaube heißt Hoffnung über den Tod hinaus”
Kommentare
25
“Glaube heißt Hoffnung über den Tod hinaus”
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 