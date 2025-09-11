Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mars-Stein mit Zeichen von früherem Leben
Möglicherweise Nachweis für früheres Leben auf dem Mars

Mars-Stein mit Zeichen von früherem Leben

Donnerstag, 11. September 2025 | 09:14 Uhr
Möglicherweise Nachweis für früheres Leben auf dem Mars
APA/APA/NASA/JPL-Caltech/MSSS/HANDOUT
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Eine vom NASA-Rover “Perseverance” im Vorjahr auf dem Mars entnommene Gesteinsprobe könnte möglicherweise Spuren von früherem mikrobiellen Leben enthalten. “Dies könnte das deutlichste Zeichen von Leben sein, das wir auf dem Mars je gefunden haben”, sagte der als Interimschef der NASA eingesetzte Verkehrsminister Sean Duffy. Sicher sei das allerdings nicht, betonte die stellvertretende NASA-Chefin Nicky Fox. Es seien noch mehr Daten und Studien notwendig.

Die Gesteinsprobe hatte “Perseverance” im vergangenen Sommer in einer Gegend namens Jezero Crater in einem ausgetrockneten Flussbett auf dem Mars entnommen. Dem Nasa-Team war das Gestein aufgefallen, weil es Flecken zeigte, die einem Leoparden-Muster ähnelten. Die Probe war dann mit allen wissenschaftlichen Instrumenten, die der Rover an Bord hat, untersucht worden. Die Ergebnisse wurden nun im Fachmagazin “Nature” veröffentlicht.

Probe müsste auf der Erde untersucht werden

Das Gestein bestehe unter anderem aus Ton und Schlick und enthalte unter anderem Kohlenstoff, Schwefel, oxidiertes Eisen und Phosphor, hieß es. Die Flecken im Gestein bestünden unter anderem aus den Mineralen Vivianit und Greigit, die in Kombination auf früheres mikrobielles Leben hindeuten können, allerdings auch ohne biologische Reaktionen entstehen können. Für weitere Untersuchungen müsste die Probe eigentlich zur Erde gebracht werden, eine entsprechende Nasa-Mission ist aber derzeit auf dem Prüfstand.

“Perseverance” (auf Deutsch etwa: Durchhaltevermögen) war 2021 mit einem riskanten Manöver auf dem Mars gelandet und erforscht den Planeten seitdem. Entwicklung und Bau des rund 2,5 Milliarden Dollar teuren Rovers hatten acht Jahre gedauert.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Strukturelle Inflationsanpassung für Lehrpersonal nimmt nächste Hürde
Kommentare
62
Strukturelle Inflationsanpassung für Lehrpersonal nimmt nächste Hürde
“Älteren doppelte Impfung gegen Grippe und Corona empfohlen”
Kommentare
58
“Älteren doppelte Impfung gegen Grippe und Corona empfohlen”
Carlo aus Bozner Zentrum entfernt
Kommentare
57
Carlo aus Bozner Zentrum entfernt
Panini statt Mittagessen in der Schule
Kommentare
39
Panini statt Mittagessen in der Schule
Finanzskandal in Bozen: Bank sieht sich als Geschädigte
Kommentare
24
Finanzskandal in Bozen: Bank sieht sich als Geschädigte
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 