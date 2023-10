Massenprügelei in Brixen: Jugendlicher mit schweren Gesichtsverletzungen

Brixen – Auf dem Sicherheitsgipfel am gestrigen Donnerstag wurde vereinbart, die Polizeipräsenz durch Umschichtungen punktuell und zeitlich abgestimmt zu erhöhen. Vor allem in Bozen und Meran sollen so Gewaltepisoden wie zuletzt geschehen verhindert werden. Doch dass es in Südtirol auch andere “Hot Spots” gibt, dürfte auf der Hand liegen.

Das verdeutlicht eine Prügelei unter Jugendlichen in der Nacht auf Donnerstag vor dem Brixner Bahnhof. Rund 30 Jugendliche zwei offenbar verfeindeter Gruppen sind sich dort in die Haare geraten. Das belegen die Aufzeichnungen der Überwachungskameras. Gürtel, Stöcke und andere Gegenstände wurden als Waffen eingesetzt.

Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige berichtet, sind einige Jugendliche im Zuge der Schlägerei verletzt worden. Einer der Minderjährigen hat sogar schwere Gesichtsverletzungen erlitten, da er mehrfach und von verschiedenen Angreifern im Gesicht getroffen wurde. Er bedurfte medizinischer Betreuung im Krankenhaus.

Aufgrund der schockierenden Szene vor dem Bahnhof alarmierten Anwohner die Carabinieri. Die Exekutivbeamten hatten Mühe, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Viele der Jugendlichen ergriffen die Flucht. Die Ermittlungen laufen.

Die Anrainer fordern mehr Kontrollen der Polizeiorgane in den Straßen, da es offenbar nicht der erste bedenkliche Vorfall in der Bahnhofsgegend gewesen sei. Es mache sich Angst breit, weil viele der Jugendlichen Messer mit sich führen.