Massentest: So ist der Ablauf in Bozen

Bozen – Am morgigen Freitag startet in Südtirol der Massentest, um die Infektionswelle brechen zu können. Jede Gemeinde kann die Abläufe frei gestalten.

In der Landeshauptstadt Bozen haben sich viele Bürger mit Fragen an die Gemeinde gewandt.

Eine Vielzahl an wichtigen Informationen über den Breitentest in Bozen finden sich hier. Die Landeshauptstadt wird in Zonen unterteilt. Auf der entsprechenden Liste kann nachgeschaut werden, in welcher Zone man liegt und wo das jeweilige Testzentrum ist. Anhand vom Straßenzug sieht man den Zeitraum, an dem man sich testen lassen kann.

Überall gilt, dass zum Test der Personalausweis und die blaue Sanitätskarte mitgebracht werden müssen. Außerdem ist ein Formblatt ausfüllen, das über die Homepage des Landes und der Gemeinden heruntergeladen und ausgedruckt werden kann. Dieses Formblatt kann aber auch beim Test direkt ausgefüllt werden.

Der Test an sich dauert nur einige Sekunden. Das Ergebnis wird dann per E-Mail oder telefonisch mitgeteilt.

Wer positiv ist, muss sich sofort für zehn Tage in Quarantäne begeben – auch ohne Symptome. Treten jedoch Symptome auf, dann sollte der Hausarzt verständigt werden.